Merseburg/MTU. Gleich sechsmal hat der VfB Merseburg am Sonntag gegen die Gäste aus Westerhausen eingenetzt. 6:0 (4:0) für die Merseburger.

Danny Wagner (VfB Merseburg) netzte nur acht Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Die Merseburger legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Tim Knerler der Torschütze (15.).

Minute 15: VfB Merseburg liegt mit 2:0 vorne

Der Siegeszug der Merseburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer André Jentsch im gegnerischen Tor. Tom Bierschenk traf in Minute 21, Wagner in Minute 28 und Josua Felipe Frühauf in Minute 72. Spielstand 5:0 für den VfB Merseburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

Nur fünf Minuten vor Spielende gelang es Eric Steven Nicodemus, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 6:0 zu festigen (85.). In Spielminute 89 handelte sich der VfB Merseburg noch eine Gelbe Karte ein. Der VfB Merseburg sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – SV 1890 Westerhausen

VfB Merseburg: Przigode – Taubert, Frühauf, D. Wagner (73. Erovic), Nicodemus, Bierschenk, Berndt, J. L. Wagner, Knerler, Arndt (27. Dähne), Korngiebel

SV 1890 Westerhausen: Rühr – Pavlish, Kale (46. Santana Lisboa), Gönülcan, Ribeiro De Oliveira (27. Brahmann), Dantas Caldas, Miranda Conceicao, Stridde, Masur (27. Rodrigues Lima Filho), Masaka, Lehmann

Tore: 1:0 Danny Wagner (8.), 2:0 Tim Knerler (15.), 3:0 Tom Bierschenk (21.), 4:0 Danny Wagner (28.), 5:0 Josua Felipe Frühauf (72.), 6:0 Eric Steven Nicodemus (85.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Halle); Assistenten: Christopher Große, Jens Rosenbaum; Zuschauer: 89