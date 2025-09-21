Fußball-Verbandsliga: Am Sonntag setzte sich der Gastgeber VfB Merseburg vor 89 Zuschauern gegen den SV 1890 Westerhausen mit einem überlegenen 6:0 (4:0) durch.

Merseburg/MTU. Sechsmal hat der VfB Merseburg am Sonntag gegen die Rivalen aus Westerhausen eingenetzt. 6:0 (4:0) für die Merseburger.

Gleich nach Anpfiff kam es zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Danny Wagner das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (8.). Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Tim Knerler (15.) erzielt wurde.

VfB Merseburg mit 2:0 vorne – 15. Minute

Der Siegeszug der Merseburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer André Jentsch im gegnerischen Tor. Tom Bierschenk traf in Minute 21, Wagner in Minute 28 und Josua Felipe Frühauf in Minute 72. Spielstand 5:0 für den VfB Merseburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Eric Steven Nicodemus (Merseburg) den Ball über die Linie bringen (85.). Mit 6:0 verließen die Merseburger den Platz als Sieger. In Spielminute 89 handelte sich der VfB Merseburg noch eine Gelbe Karte ein. Der VfB Merseburg sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – SV 1890 Westerhausen

VfB Merseburg: Przigode – Taubert, Korngiebel, Nicodemus, Bierschenk, Berndt, D. Wagner (73. Erovic), Knerler, J. L. Wagner, Arndt (27. Dähne), Frühauf

SV 1890 Westerhausen: Rühr – Masur (27. Rodrigues Lima Filho), Pavlish, Kale (46. Santana Lisboa), Masaka, Lehmann, Gönülcan, Miranda Conceicao, Ribeiro De Oliveira (27. Brahmann), Dantas Caldas, Stridde

Tore: 1:0 Danny Wagner (8.), 2:0 Tim Knerler (15.), 3:0 Tom Bierschenk (21.), 4:0 Danny Wagner (28.), 5:0 Josua Felipe Frühauf (72.), 6:0 Eric Steven Nicodemus (85.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Halle); Assistenten: Christopher Große, Jens Rosenbaum; Zuschauer: 89