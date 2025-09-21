Fußball-Verbandsliga: Am Sonntag setzte sich der Gastgeber VfB Merseburg vor 89 Zuschauern gegen den SV 1890 Westerhausen mit einem überlegenen 6:0 (4:0) durch.

Merseburg/MTU. Die Merseburger haben am Sonntag dem Kontrahenten aus Westerhausen ganze sechs Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 6:0 (4:0) gingen sie vom Platz.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Danny Wagner für Merseburg traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Tim Knerler (15.) erzielt wurde.

VfB Merseburg liegt in Minute 15 2:0 vorn

Der Siegeszug der Merseburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer André Jentsch im gegnerischen Tor. Tom Bierschenk traf in Minute 21, Wagner in Minute 28 und Josua Felipe Frühauf in Minute 72. Spielstand 5:0 für den VfB Merseburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

Nur fünf Minuten vor Schluss gelang es Eric Steven Nicodemus, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 6:0 auszubauen (85.). In Spielminute 89 handelte sich der VfB Merseburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Merseburger haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – SV 1890 Westerhausen

VfB Merseburg: Przigode – Arndt (27. Dähne), Knerler, Frühauf, D. Wagner (73. Erovic), Korngiebel, Nicodemus, J. L. Wagner, Taubert, Berndt, Bierschenk

SV 1890 Westerhausen: Rühr – Ribeiro De Oliveira (27. Brahmann), Gönülcan, Dantas Caldas, Masaka, Lehmann, Masur (27. Rodrigues Lima Filho), Pavlish, Stridde, Miranda Conceicao, Kale (46. Santana Lisboa)

Tore: 1:0 Danny Wagner (8.), 2:0 Tim Knerler (15.), 3:0 Tom Bierschenk (21.), 4:0 Danny Wagner (28.), 5:0 Josua Felipe Frühauf (72.), 6:0 Eric Steven Nicodemus (85.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Halle); Assistenten: Christopher Große, Jens Rosenbaum; Zuschauer: 89