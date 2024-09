Das letzte Duell mit dem Erzrivalen Niederlande ist noch in frischer Erinnerung. Beim 2:1 fällt das Siegtor sehr spät. In der Nations League steht ein Premierenerfolg gegen Oranje noch aus.

Amsterdam (dpa) -

Bilanz: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Amsterdam gegen die Niederlande ihr 1019. Länderspiel. In der Bilanz stehen 587 Siege, 211 Unentschieden und 220 Niederlagen. Das Torverhältnis lautet 2285:1199.

Nations League: Zum vierten Mal wird um den Titel in dem noch jungen UEFA-Wettbewerb für Nationalmannschaften gespielt. Die Nations-League-Gewinner waren bislang Portugal (2019), Frankreich (2021) und Spanien (2023). Das 5:0 zum Auftakt gegen Ungarn war erst der vierte Sieg für das DFB-Team in 17 Partien. Dazu kommen neun Unentschieden und vier Niederlagen bei einem Torverhältnis von 29:29. Neben Ungarn und Holland ist noch Bosnien-Herzegowina Gegner in Gruppe 3. Der Erste und Zweite kommen ins Viertelfinale.

Bundestrainer: Für Julian Nagelsmann war das 5:0 gegen Ungarn der höchste Sieg in 14 Länderspielen als Bundestrainer. Acht Siege, drei Remis und drei Niederlagen stehen vor Partie Nummer 15 in der Bilanz des 37-Jährigen bei 29:14 Toren.

Niederlande: Zum 47. Mal treffen die Fußball-Erzrivalen Niederlande und Deutschland aufeinander. 17 Siege, 17 Unentschieden und zwölf Niederlagen gab aus DFB-Sicht. Die letzte Partie ist noch in frischer Erinnerung. Am 26. März gab es im Test vor der Heim-EM in Frankfurt ein 2:1. Joey Veerman brachte Oranje früh in Führung. Nach dem Ausgleich von Maximilian Mittelstädt erzielte Niclas Füllkrug in der 85. Minute den Siegtreffer. In der Nations League gab es bislang zwei Duelle, die Ergebnisse aus deutscher Sicht: 0:3 und 2:2.

Kader: Gegen Ungarn feierte der Stuttgarter Angelo Stiller sein Länderspieldebüt. Der 23-Jährige ist der zehnte Debütant unter Bundestrainer Nagelsmann. Ohne Länderspiel sind im aktuellen DFB-Kader damit nur die Ersatztorhüter Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) und Stillers Vereinskollege Alexander Nübel. Mit 92 Einsätzen ist Kapitän Joshua Kimmich vom FC Bayern München der erfahrenste Akteur, gefolgt von Kai Havertz mit 52 Partien.

Torschützen: Bayern-Youngster Aleksandar Pavlovic konnte beim hohen Erfolg gegen Ungarn im zweiten Länderspiel sein erstes Tor bejubeln. Damit haben neun der 20 Feldspieler im DFB-Kader mindestens ein Tor erzielt. Arsenal-Angreifer Kai Havertz ist mit 19 Treffern erfolgreichster Schütze. Die beste Quote hat Niclas Füllkrug (West Ham United) mit 14 Toren in 22 Spielen. Dahinter folgen die Münchner Kimmich und Jamal Musiala (je 6).