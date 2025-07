Thun - Finnlands Fußballerinnen haben erstmals seit 2009 wieder ein EM-Spiel gewonnen und einen erfolgreichen Start ins Turnier hingelegt. Das Team von Trainer Marko Saloranta setzte sich zum Auftakt in Gruppe A mit 1:0 (0:0) gegen Island durch und verbesserte bei knapp 30 Grad und teilweise starkem Wind massiv seine Ausgangslage für den Einzug ins Viertelfinale.

Island verliert in Unterzahl

Vor rund 8.000 Zuschauern im schweizerischen Thun erzielte Katariina Kosola das entscheidende Tor der Partie (70. Minute). Zuvor hatte bei Island Hildur Antonsdottir innerhalb weniger Minuten zwei Verwarnungen kassiert und das Spielfeld mit Gelb-Rot (58.) verlassen müssen.

In der Gruppe A spielen auch die Schweiz und Norwegen, die am Abend (21.00 Uhr/ARD) in Basel das offizielle Eröffnungsspiel des Turniers mit 16 Teams bestreiten. Vize-Europameister Deutschland startet gegen Polen am Freitag (21.00 Uhr/ARD) in St. Gallen ins Turnier.