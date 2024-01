London - Der FC Chelsea ist ins Finale des englischen Ligapokals gestürmt. Die Blues besiegten den FC Middlesbrough im Halbfinal-Rückspiel mit 6:1 (4:0) und machten die peinliche 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel vor zwei Wochen klar wett.

Die Tore für den Favoriten aus der Premier League erzielten an der Stamford Bridge Jonathan Howson per Eigentor (15. Minute), Enzo Fernández (29.), Axel Disasi (36.), Cole Palmer mit einem Doppelpack (42. und 77.) und Noni Madueke (81.). Der Championship-Club Middlesbrough war diesmal in allen Belangen unterlegen, kam aber immerhin noch zum Ehrentreffer durch Morgan Rogers (88.).

Der zweite Finalist wird im Halbfinal-Rückspiel an diesem Mittwoch zwischen dem FC Fulham und dem FC Liverpool ermittelt. Das Hinspiel hatten die von Jürgen Klopp trainierten Liverpooler mit 2:1 für sich entschieden.