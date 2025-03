Kristoffer Olsson litt unter einer schweren Hirnerkrankung. Nach der Reha arbeitet er weiter an einer Rückkehr auf den Fußball-Platz. Dafür trifft er eine wichtige Entscheidung.

Fußball-Rückkehr in die Heimat

Er will nun in Schweden weiter an einer Rückkehr arbeiten.

Herning - Nach seiner schweren Hirnerkrankung hat sich Fußball-Profi Kristoffer Olsson mit dem dänischen Club FC Midtjylland einvernehmlich auf eine Vertragsauflösung geeinigt und sich bereits emotional verabschiedet. Der 29 Jahre alte schwedische Nationalspieler will näher zu seiner Familie in seiner schwedischen Heimat Norrköping. Bei Olsson war vor gut einem Jahr eine äußerst seltene Entzündung der Hirngefäße an mehreren kleinen Blutgerinnseln im Gehirn diagnostiziert worden.

In der Halbzeitpause beim 0:2 am Sonntagabend gegen Brøndby IF wurde Olsson von den Midtjylland-Fans noch mal gefeiert. Sichtlich angefasst präsentierte er sich mit Hoodie und Winterkurz-Mantel, klatschte mit der Kurve und bekam sogar noch einen Präsentkorb von den Anhängern.

„In erster Linie träume ich weiter davon, Fußballspieler zu sein. In der Lage zu sein, voll zu trainieren und zu fühlen, dass ich meinen Teil zu der Mannschaft beitragen kann“, sagte der 47-malige Nationalspieler, der nun bei seinem Jugendclub IFK Norrköping an einem möglichen Comeback arbeiten will. „Ich spüre jede Woche einen Fortschritt und ich bin hungriger und motivierter als jemals.“ Dass er nun nah bei seiner Familie und bei seinen Freunden trainieren könne, bedeute ihm sehr viel.

Vergangenes Jahr längere künstliche Beatmung

Olsson hatte Ende Februar vergangenen Jahres plötzlich das Bewusstsein verloren, woraufhin er ins Universitätskrankenhaus von Aarhus gebracht worden war. Dort war er zunächst länger künstlich beatmet worden, während medizinische Experten nach einer Diagnose für seine akute Hirnerkrankung suchten.

Er wurde später in ein Rehabilitationszentrum für neurologische Erkrankungen verlegt, wo er nach und nach seine motorischen und verbalen Fähigkeiten wiedererlangte. Im Sommer 2022 war Olsson zum zweiten Mal in seiner Karriere zum FC Midtjylland gewechselt.