Wie schon im Vorjahr wollen die DFL und die Profivereine auf Missstände in der Gesellschaft hinweisen. Am 26. Spieltag sind entsprechende Aktionen geplant.

Am 26. Spieltag es eine neue Aktion gegen Diskriminierung und Rassismus geben.

Frankfurt/Main - Die 36 Fußball-Bundesligavereine wollen sich für mehr Respekt, Vielfalt und gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzen.

Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) mitteilte, wird sie gemeinsam mit den Clubs rund um den 26. Spieltag die gemeinsame Botschaft „Together! Stop hate. Be a team“ (in etwa: „Gemeinsam! Hass stoppen. Ein Team sein“) digital und in den Stadien verbreiten. Die Aktion findet parallel zu den internationalen Wochen gegen Rassismus vom 11. bis 24. März statt.

So sollen unter anderem am Spieltag unter dem Motto „Together“ Ballstelen, Spielbälle und Auswechseltafeln mit dem entworfenen Aktionslogo im Einsatz sein. Zahlreiche digitale Beiträge sollen zudem für Vorurteile und Diskriminierung im Alltag sensibilisieren.