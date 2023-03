Budapest - Xabi Alonso beschäftigt sich vor seinem ersten Duell als Trainer mit dem FC Bayern München nicht mit einem künftigen Trainer-Engagement beim Rekordmeister.

„Das ist kein Thema für mich. So weit schaue ich nicht in die Zukunft“, sagte der Coach von Bayer Leverkusen. Von 2014 bis 2017 spielte der Spanier für die Münchner und gewann dort fünf Titel. „Ich schaue nur bis Sonntag“, fügte Alonso an.

Dann empfangen die seit sechs Pflichtspielen ungeschlagenen Leverkusener die Münchner (17.30 Uhr/DAZN). Vor allem der ehemalige Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hatte mehrfach geäußert, sich Alonso irgendwann als Bayern-Cheftrainer vorstellen zu können.

Auf das Treffen mit den Münchnern freut sich der Spanier. „Bis zum Spiel liegt mein Fokus nur darauf, der Mannschaft zu helfen. Da gibt es keinen Raum für Emotionen. Da müssen wir Profi sein“, sagte er. „Aber nach dem Spiel werde ich Zeit haben, meine Freunde zu grüßen. Ich habe super Verbindungen nach München. Ich hatte super Erfahrungen dort und habe schöne Erinnerungen an meine drei Jahre. Das erste Mal gegen sie zu spielen als Trainer, wird schön sein. Hoffentlich dann mit einem Lächeln nach dem Spiel.“

Der Respekt vor den Münchnern ist auch bei Alonso groß. „Wir wissen um ihre Qualität, und sie haben eine gute Phase“, sagte der 41-Jährige. „Aber wir haben auch einen guten Moment und werden unser Bestes geben.“ Die Bayern in der Champions League und Bayer in der Europa League sind die einzig verbliebenen Bundesligisten im Viertelfinale der Europacup-Wettbewerbe.