Osijek - Rücktritt? Von wegen! Wenige Stunden vor seinem 39. Geburtstag hat Kroatiens Superstar Luka Modric sein Team mit einem sehenswerten Freistoß-Tor zum 1:0 (0:0)-Sieg in der Nations League gegen Polen geschossen.

„Luka hat gespielt, als wäre er 25 Jahre alt“, sagte Kroatiens Trainer Zlatko Dalic. „Wir haben Glück, dass er bei uns ist und bei uns geblieben ist.“

Nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der Fußball-EM in Deutschland hatte im Sommer erneut das Ende der internationalen Karriere des sechsmaligen Champions-League-Siegers von Real Madrid im Raum gestanden.

Nach dem Sieg gegen Polen sagte Modric jedoch: „Das Wichtigste ist, dass ich gesund und motiviert bin. Ich fühle mich gut, also werden wir sehen, welche Zahlen ich noch erreichen kann.“ Erst wenn er „das Feuer in mir nicht mehr spüre, gehe ich in den Ruhestand.“

Nur Ronaldo hat in Europa mehr Länderspiele

Modric bestritt in Osijek sein 180. Länderspiel für Kroatien. Der einzige europäische Spieler, der noch häufiger für sein Land zum Einsatz kam, ist Portugals Cristiano Ronaldo (214).

Ein großes Lob für Modric kam auch aus dem fernen Südamerika. Vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Venezuela (Mittwoch, 00.00 Uhr) sagte Uruguays prominenter Nationalcoach Marcelo Bielsa: „Der Spieler, der im Fußball am schwersten zu finden ist, ist die Nummer acht. Ich nenne ihn "den Modric". Er verteidigt wie eine Sechs und greift an wie eine Zehn“