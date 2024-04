London - Arsenal-Trainer Mikel Arteta hat Nationalspieler Kai Havertz nach der gelungenen Generalprobe der Londoner für den Champions-League-Knaller gegen den FC Bayern in den höchsten Tönen gelobt.

„Er war heute wieder großartig“, sagte der Spanier über den 24 Jahre alten Havertz und dessen Leistung beim 3:0 am Samstag bei Brighton & Hove Albion. Havertz hatte in der 62. Minute das zwischenzeitliche 2:0 erzielt, es war das 1000. Tor in der laufenden Saison der englischen Fußball-Premier League.

„Ich glaube, er hat in den letzten Monaten mehr Torbeteiligung gehabt als jeder andere in der Liga. Das spricht für sich“, sagte Arteta. „Ein Spieler, der dieses Herz und diese Entschlossenheit hat, dafür lieben ihn alle.“ Unmittelbar nach dem Spiel hatte die britische Tennis-Ikone Andy Murray bei X geschrieben: „Wie gut ist Kai Havertz?! Einfach einer der besten Offensiven in der Premier League!“

Arsenal trifft am Dienstag im Viertelfinal-Hinspiel der Königsklasse auf die Bayern, die beim Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim mit 2:3 verloren. Das Rückspiel wird am 17. April in München angepfiffen. Durch den Sieg in Brighton übernahm Arsenal in England vorerst wieder die Tabellenführung.