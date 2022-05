Augsburg will Klassenerhalt fix machen

Augsburg - Der FC Augsburg will gegen den Europa-League-Halbfinalisten RB Leipzig den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga endgültig perfekt machen.

„Wir haben auch schon gegen gute Mannschaften wie Leipzig was geholt. Wir trauen uns zu, zu punkten“, sagte FCA-Trainer Markus Weinzierl vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (19.30 Uhr). Das Hinspiel hatte 1:1 geendet. „Die Außenseiterrolle liegt uns“, sagte Weinzierl. RB war am Donnerstag in der Vorschlussrunde gegen die Glasgow Rangers ausgeschieden und kämpft als Tabellenfünfter um einen internationalen Startplatz.

Den zittererprobten Augsburgern reicht ein Punkt für den Ligaverbleib. Gewinnt der FC Bayern München am Sonntag gegen den VfB Stuttgart, kann der FCA unabhängig vom eigenen Ergebnis für seine zwölfte Bundesliga-Saison planen. „Wir wollen aber unsere Hausaufgaben machen und selbst punkten“, bekräftigte Weinzierl.

Ein Fragezeichen steht noch hinter den Einsätzen von Linksverteidiger Iago und Offensivspieler André Hahn. „Iago hat eine starke Prellung im Spiel gegen Köln davongetragen. André hat Probleme mit dem Knie. Da sind wir aber sehr zuversichtlich“, sagte Weinzierl.