Vigo - Hansi Flick und der FC Barcelona warten in der spanischen Fußball-Meisterschaft weiter auf den nächsten Sieg. Knapp zwei Wochen nach der überraschenden 0:1-Niederlage in San Sebastián kam die Mannschaft des ehemaligen Bundestrainers bei Celta Vigo nicht über ein 2:2 hinaus.

Barça führt mit 34 Punkten die Tabelle der Primera División weiterhin vor Atlético Madrid (29) und Erzrivale Real Madrid (27) an. Titelverteidiger Real hat aber zwei Spiele weniger absolviert und kann sich mit einem Erfolg am Sonntag bei CD Leganes wieder auf den zweiten Platz vorschieben.

Raphina brachte die Katalanen in der 15. Minute in Führung. Der ehemalige Bundesliga-Torjäger Robert Lewandowski erhöhte mit seinem 15. Saisontor in der 61. Minute auf 2:0. Doch kurz vor Schluss kam Vigo per Doppelschlag durch Alfon (84.) und Hugo Alvarez (86.) zurück in die Partie und machte das Remis perfekt.

Yamal fehlt weiter - Gavi wieder in der Startelf

Flick musste in Vigo weiter auf Jungstar Lamine Yamal verzichten, der nach seiner Syndesmoseverletzung am rechten Knöchel immer noch nicht fit ist. Dafür stand der spanische Nationalspieler Gavi (20), der sich vor einem Jahr das Kreuzband gerissen hatte, erstmals wieder in der Barça-Startelf.