Barcelona gewinnt dank Lewandowski gegen Villarreal

Barcelona - Robert Lewandowski hat den FC Barcelona fast im Alleingang zum 3:0 (3:0)-Sieg gegen den FC Villarreal geschossen.

Der 34 Jahre alte Fußballer traf beim Heimspiel in der 31. und 35. Minute zur 2:0-Führung für Barcelona. Für den früheren Bundesliga-Star waren es am zehnten Spieltag seine Treffer zehn und elf in der spanischen Liga.

Ansu Fati (38.) sorgte noch vor dem Wechsel für die Vorentscheidung. Barcelona liegt in der Tabelle weiter auf Rang zwei. Spitzenreiter ist Real Madrid. Der Champions-League-Sieger hatte am Vortag 3:0 (1:0) beim FC Elche gewonnen.