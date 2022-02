Barcelona nur mit Remis gegen Neapel

Barcelona - Der FC Barcelona ist mit einem enttäuschenden Remis in die Zwischenrunde der Europa League gestartet. Im Hinspiel gegen den SSC Neapel musste sich der spanische Fußball-Topclub mit einem 1:1 (0:1) begnügen.

Neapel war durch Piotr Zielinski (29.) in Führung gegangen, doch in der zweiten Halbzeit gelang Ferran Torres Garcia (59.) per Handelfmeter immerhin der Ausgleich. Die in der Champions League gescheiterten Katalanen bestimmten die Partie, kamen aber zu selten zu gefährlichen Torraumszenen.

In der parallel ausgetragene Partie gewann Sheriff Tiraspol gegen SC Braga 2:0 (1:0). Zenit St. Petersburg verlor 2:3 (2:3) gegen Betis Sevilla. Die Rückspiele sind am kommenden Donnerstag.