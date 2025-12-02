Barcelona - Der FC Barcelona und Trainer Hansi Flick haben die Tabellenführung in der Primera División im Top-Duell mit Atlético Madrid trotz eines kläglichen Elfmeter-Fehlschusses von Robert Lewandowski verteidigt. Der spanische Meister bezwang in einer vorgezogenen Partie des 19. Spieltags die Mannschaft von Coach Diego Simeone mit 3:1 (1:1) und bleibt mit 37 Punkten weiter an der Spitze. Atletico ist Vierter.

Alex Baena schoss die Gäste vor 45.205 Zuschauern auf der Baustelle Camp Nou nach einem Konter per Außenrist in Führung (19. Minute). Der Brasilianer Raphina glich für die dominierenden Katalanen nur wenig später aus (26.). Lewandowski hatte dann nach einem Foul an Dani Olmo die große Chance auf das 2:1, doch der frühere Bayern-Star vergab vom Elfmeterpunkt kläglich (37.): Sein Versuch ging deutlich über das Atletico-Tor.

Der frühere Bundesligaprofi Olmo stand nach dem Seitenwechsel im Mittelpunkt. Der Ex-Leipziger war für das 2:1 verantwortlich (65.), verletzte sich dabei allerdings an der Schulter und musste ausgewechselt werden. Ferran Torres machte in der Nachspielzeit den fünften Liga-Sieg des FC Barcelona in Serie perfekt (90.+6).