Nach dem 0:3 in Manchester stehen die Bayern vor dem Aus.

Manchester - Ein Blick in die Historie der Champions League kann den Fans des FC Bayern nach der Pleite bei Manchester City zumindest ein wenig Hoffnung machen.

Zwar steht der deutsche Fußball-Rekordmeister mit der Hypothek des 0:3 im Hinspiel im Rückspiel in der kommenden Wochen enorm unter Druck - einen solchen Rückstand haben aber auch schon andere Teams aufgeholt. „Abgeschenkt wird nix“, sagte Trainer Thomas Tuchel bei Amazon Prime Video kämpferisch.

Sensationell war im Achtelfinale der Saison 2016/2017 das Rückspiel zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Barcelona. Das Hinspiel in Paris hatte PSG mit 4:0 gewonnen - die Katalanen drehten die K.o.-Runde durch ein 6:1 im Rückspiel.

Im Halbfinale 2018/19 war der FC Liverpool nach dem 0:3 im Hinspiel beim FC Barcelona so gut wie ausgeschieden, zog aber durch das 4:0 im Rückspiel im eigenen Stadion wieder ins Finale ein, das die Mannschaft von Jürgen Klopp sogar gewann. In der Spielzeit zuvor hatte die AS Rom im Viertelfinale einen Drei-Tore-Rückstand gegen Barcelona aufgeholt, damals allerdings auch dank der Auswärtstorregel.