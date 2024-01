München - Die Fußballerinnen des FC Bayern haben zumindest für kurze Zeit die Bundesligaspitze zurückerobert. Dank des 1:0 (1:0)-Erfolges gegen die TSG Hoffenheim zog der deutsche Meister am bisher führenden und nun zwei Zähler schlechteren Tabellenführer VfL Wolfsburg vorbei, der erst am kommenden Montag bei der SGS Essen zum Ligastart am Ende der Winterpause antritt.

Drei Tage nach dem hart erkämpften 2:2 bei der AS Rom in der Champions League tat sich das Team von Trainer Alexander Straus im Topduell des 11. Spieltages gegen den Vierten lange schwer, kam aber durch das Freistoßtor von Klara Bühl (22.) zum hart erkämpften Sieg. Das macht Mut für das knifflige Champions-League-Gruppenfinale am Dienstag daheim gegen Paris Saint-Germain. Nur ein Erfolg verhilft in das Viertelfinale.

Nach dem Bayern-Sieg läuft in der Bundesliga weiter alles auf einen neuerlichen Titelzweikampf hinaus. Die Münchnerinnen hatten am letzten Spieltag vor der Winterpause nach einem 1:1 beim Vorletzten Nürnberg die Tabellenführung an Wolfsburg verloren. Zum Duell zwischen den beiden Spitzenteams kommt es am 17. Spieltag (22. bis 25. März) in Wolfsburg.