Bayern verpasst Titelentscheidung - BVB siegt in Wolfsburg

Der FC Bayern hat seine erste Chance auf den frühzeitigen Titelgewinn in der Fußball-Bundesliga vergeben.

Die Münchner unterlagen am Samstag am 31. Spieltag überraschend mit 1:2 (0:2) beim abstiegsbedrohten FSV Mainz 05. Verfolger RB Leipzig kann den Rückstand auf den Rekordmeister am Sonntag mit einem Sieg gegen den VfB Stuttgart auf sieben Zähler verringern. Im Rennen um die Champions League erkämpfte sich Borussia Dortmund in Unterzahl einen wichtigen 2:0 (1:0)-Erfolg beim VfL Wolfsburg und rückte als Fünfter bis auf zwei Zähler an die Niedersachsen auf Rang drei heran.

Für den SV Werder Bremen wird die Lage im Abstiegskampf dagegen immer bedrohlicher. Die Norddeutschen unterlagen mit 1:3 (0:0) beim 1. FC Union Berlin und kassierten die siebte Liga-Niederlage in Serie. Die Bremer bleiben Tabellen-14., könnten aber am Sonntag auf Rang 15 abrutschen. Die Mainzer haben als Zwölfter schon vier Punkte Vorsprung auf Bremen und zudem ein Spiel weniger absolviert. Der SC Freiburg und die TSG 1899 Hoffenheim trennten sich im Mittelfeld-Duell 1:1 (0:1). Freiburg bleibt mit 41 Punkten Neunter, die TSG liegt auf Rang elf.

Matchwinner Erling Haaland (r) wird von BVB-Teamkollege Marco Reus in Wolfsburg gefeiert. Swen Pförtner/dpa

Joel Pohjanpalo war der umjubelte Mann beim Union-Sieg gegen Werder Bremen. Annegret Hilse/Reuters-Pool/dpa