Bayerns Davies zum Concacaf-Spieler des Jahres gewählt

Berlin - Bayern Münchens Verteidiger Alphonso Davies ist als erster kanadischer Fußballer zum Concacaf-Spieler des Jahres gewählt worden.

Der 21 Jahre alte Außenverteidiger hatte großen Anteil an der ersten WM-Qualifikation seines Heimatlandes seit 1986, auch wenn er das entscheidende Spiel nur am Fernseher verfolgen konnte. „Ich freue mich über diese Auszeichnung, Fußball bringt Freude, Fußball bringt Glück und Fußball zeigt dir die Welt“, sagte Davies, der 2021 in der WM-Qualifikation in 13 Spielen fünf Tore und acht Vorlagen schaffte. Davies musste seit Mitte Januar wegen einer Herzmuskelentzündung nach einer vorangegangenen Corona-Infektion pausieren.

Bei den Frauen fiel die Wahl, die der Kontinentalverband seit 2013 durchführt, auf die US-Amerikanerin Crystal Dunn. Bei der Wahl stimmen Trainer und Spieler von 41-Mitgliedsverbänden sowie Medienvertreter und Fans ab.