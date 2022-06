BBC: Gareth Bale verhandelt mit Zweitligist Cardiff City

Cardiff - Fußball-Profi Gareth Bale könnte in seine Heimat Wales zurückkehren. Seine Agenten bestätigten der BBC Verhandlungen mit dem walisischen Zweitligisten Cardiff City, der in der englischen Championship spielt.

Der Vertrag des walisischen Nationalspielers bei Champions-League-Sieger Real Madrid läuft Ende Juni aus. Bale ist in Cardiff geboren. Ein weiterer Anreiz für den Wechsel könnte sein, dass sich Cardiff City das Trainingsgelände mit dem walisischen Fußballverband teilt. Dem Bericht zufolge verhandelte Bales Management-Team aber auch noch mit anderen Clubs.

Der 32 Jahre alte Bale, der sich mit Wales Anfang Juni durch einen Sieg in den Playoffs gegen die Ukraine das letzte europäische Ticket für die Fußball-WM in Katar sicherte, war einst als teuerster Spieler der Welt zu Real gewechselt und hatte dort in neun Jahren 19 Titel geholt - darunter fünfmal die Champions League. Sein Verhältnis zum Club und den Fans hatte sich in den vergangenen Jahren zunehmend verschlechtert.