Beim FC Bayern gehandelter De Zerbi will in Brighton bleiben

Trainer Roberto De Zerbi will in Brighton bleiben.

Brighton - Der auch beim FC Bayern München als möglicher neuer Trainer gehandelte Roberto De Zerbi will laut eigener Aussage bei seinem Club Brighton & Hove Albion bleiben.

„Wir werden mit Tony sprechen. Ich würde gerne in Brighton bleiben“, sagte der 44-Jährige dem britischen TV-Sender Sky Sports News und kündigte ein Gespräch mit Club-Chef Tony Bloom an. „Ich liebe meine Spieler, ich liebe diese Stadt, ich liebe den Club, ich liebe die Fans.“ Wenn er glücklich sei, könne ihn kein Club dazu bringen, den Verein zu verlassen, sagte der Italiener. Sein Vertrag in Brighton läuft noch bis zum Sommer 2026.

De Zerbi hatte den englischen Fußball-Erstligisten in der vergangenen Saison in die Europa League geführt, aktuell liegt der Club in der Premier League auf Rang zwölf. Der 44-Jährige war bei mehreren europäischen Top-Clubs als Trainer gehandelt worden, auch immer wieder beim FC Bayern. Die Münchner suchen weiter einen Nachfolger für Thomas Tuchel, der den Club im Sommer verlässt. Zuletzt hatten der österreichische Teamchef Ralf Rangnick, Xabi Alonso von Bayer Leverkusen und Bundestrainer Julian Nagelsmann abgesagt.