Benzema über Weltfußballer-Wahl: „Mehr kann ich nicht tun“

Paris - Torjäger Karim Benzema hofft nach dem Champions-League-Sieg mit Real Madrid offenbar auch auf die Wahl zum Weltfußballer des Jahres.

Auf die Frage, ob er auf den Ballon d'or hoffe, antwortete der 34-Jährige nach dem 1:0-Finalsieg mit Real gegen den FC Liverpool: „Ob ich das im Kopf habe? Ich gehe jetzt erst mal in Urlaub. Aber mehr kann ich im Verein nicht tun. Jetzt werden wir sehen, was passiert. Aber ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe.“

Mit 15 Treffern wurde Benzema Torschützenkönig der Champions-League-Saison. Mit zehn Toren in der K.o.-Phase stellte er einen entsprechenden Rekord des früheren Real-Stars Cristiano Ronaldo ein.