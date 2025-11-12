Wie lange noch? Diese Frage werden Fans im Stadion in Zukunft wohl seltener stellen müssen. Die Deutsche Fußball-Liga will die Zuschauer in Zukunft besser über Nachspielzeiten informieren.

Frankfurt/Main - Die Nachspielzeit soll demnächst auf den Videoleinwänden der Bundesliga-Stadien sichtbar bis zum Schlusspfiff mitlaufen. Die Deutsche Fußball-Liga plane eine Änderung der Spielordnung, die dies erlaubt. Das berichtet die Funke Mediengruppe. Die Transparenz von Schiedsrichterentscheidungen und der Service für Stadionbesucher soll verbessert werden.

Dem Bericht zufolge soll die Anzeige der Spielzeit bei 45.00 Minuten beziehungsweise 90.00 Minuten gestoppt werden. Die Nachspielzeit wird dann gesondert dargestellt. „Vorbehaltlich der Zustimmung der DFL-Mitgliederversammlung im Dezember tritt die Änderung zum 1. Januar 2026 in Kraft“, zitiert die Funke Mediengruppe einen DFL-Sprecher.