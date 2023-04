Düsseldorf - Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf will ab der kommenden Saison zunächst ausgewählte Partien und langfristig alle Heimspiele für Zuschauer kostenfrei anbieten. Der ehemalige Bundesligist plant nach übereinstimmenden Medienberichten „eine absolute Stadion-Revolution“ und „eine absolute Welt-Sensation“.

Der Verein um Vorstandschef Alexander Jobst, Klaus Allofs (Sport), Arnd Hovemann (Finanzen) und Aufsichtsratsboss Björn Borgerding werde am Mittwoch seine strategische Neu-Ausrichtung unter dem Namen „Fortuna für alle“ offiziell vorstellen.

Das Ziel: Allen Anhängern, auch den Gästefans, soll kostenloser Eintritt bei Liga-Heimspielen egal in welcher Klasse gewährt werden. In einer Pilotphase soll dies offenbar bereits in der kommenden Saison 2023/24 bei drei noch nicht bestimmten Begegnungen eingeführt werden. Möglich werde das durch die Einbindung von Sponsoren, schreibt die „Rheinische Post“.

Gleich eine Reihe von Firmen sei bereit, diesen völlig neuen Weg mit Fortuna über mehrere Jahre zu gehen. Um tatsächlich alle Heimspiele frei zugänglich anbieten zu können, müsste sich die Sponsoren-Beteiligung indes noch erhöhen. Derzeit liegt der Besucherschnitt bei Heimspielen des Tabellensechsten bei knapp 30.000 Fans.