Carlo Ancelottis Zukunft ist das Thema in den spanischen Medien. Der Skandal-Ausraster von Antonio Rüdiger gerät in den Hintergrund. Eine Entscheidung könnte bald fallen.

Berichte in Spanien: Ancelotti-Zukunft Frage von Stunden

Madrid - Die Zukunft von Carlo Ancelotti bei Real Madrid soll spanischen Medienberichten zufolge sehr zeitnah geklärt werden. „Eine Frage von Stunden“, schrieb das Sportblatt „Marca“ sogar. Alles hänge von einem Treffen des 65 Jahre alten Star-Trainers mit dem Präsidenten der Königlichen, Florentino Pérez, sowie Reals Geschäftsführer Jose Angel Sanchez ab. „Xabi Alonso erwarte Neuigkeiten“, hieß mit Blick auf den Coach von Bayer 04 Leverkusen, der als Top-Nachfolgekandidat gilt.

„Frist“ und „Alles-oder-Nichts-Finale“

Nach dem Aus in der Champions League und der Niederlage im Pokalfinale gegen den Erzrivalen FC Barcelona sanken die Chancen Ancelottis noch mal, den Vertrag bei seiner zweiten Ära mit und bei Real zu erfüllen. Gültig ist er bis Ende Juni 2026. Er selbst sprach am Wochenende davon, dass es sich in den nächsten Wochen entscheiden werde.

Die Sportzeitung „As“ schrieb von einer Frist: „Ein echtes Alles-oder-Nichts-Finale“. Gemeint ist das nächste Duell mit Barça. Die Katalanen empfangen Real am 11. Mai in der spanischen Meisterschaft.

Rüdiger-Ausraster in Medien in den Hintergrund gedrängt

Aktuell ist die Mannschaft von Trainer Hansi Flick mit vier Punkten Vorsprung auf Real auf Titelkurs. Es wäre im Erfolgsfall das Double, möglich ist derzeit auch das Triple: In der Champions League ist der FC Barcelona ebenfalls noch vertreten. Für Real wäre das erst recht schmerzvoll - ohne jeglichen eigenen Titel.

Die Personalie Ancelotti überstrahlte in den spanischen Medien auch den schweren Ausraster von Antonio Rüdiger im Pokalfinale, für den er eine Rote Karte bekam und mit einer langen Sperre rechnen muss. Befeuert wurden die Spekulationen um das vorzeitige Aus durch Berichte, denen zufolge Ancelotti kurz vor einem Wechsel ins Amt des brasilianischen Nationaltrainers steht.

Er solle noch vor dem Länderspiel-Fenster im Juni den Posten bei der Seleção übernehmen, berichteten der britische Sender Sky Sports und Transfer-Experte Fabrizio Romano. Ancelotti trainiert Real seit dem Sommer 2021 und gewann mit den Madrilenen in der Zeit zweimal die Champions League. Vom Juli 2013 an hatte er für zwei Spielzeiten erstmals die Königlichen trainiert und in der Zeit unter anderem einmal die Champions-League-Trophäe geholt.