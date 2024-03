Berlin - Oliver Bierhoff sieht nach den starken Auftritten gegen Frankreich und die Niederlande gute Chancen für die deutsche Nationalmannschaft bei der Heim-EM.

„Wir haben auf jeden Fall die Qualität im Kader. Und wenn wir mit der Mentalität spielen und der Geschlossenheit, dann ist da alles drin“, sagte der ehemalige DFB-Geschäftsführer am Rande eines Pressetermins im Berliner Olympiastadion. Deutschland gehöre zu den Mitfavoriten. „Ich sehe keine Übermannschaft, vor der man große Angst haben müsste“, sagte der 55-Jährige mit Blick auf die Konkurrenz.

Bierhoff zeigte sich positiv überrascht, wie schnell die von Bundestrainer Julian Nagelsmann an vielen Stellen veränderte Mannschaft bei den Siegen in den beiden Testspielen zueinander gefunden habe. „Das ist für mich beeindruckend gewesen, dass man das Gefühl hat, da steht eine Mannschaft auf dem Platz, da hilft einer dem anderen, da rennt einer für den anderen. Sie haben sehr diszipliniert ihre Rollen ausgefüllt“, sagte der Torschütze des Golden Goals beim EM-Titelgewinn 1996.

Besonders in der Offensive sei die Qualität mit Spielern wie Jamal Musiala, Florian Wirtz und Leroy Sané groß. „Man muss dann sehen, wie am Ende die Abwehr steht. Die hat sich jetzt stabilisiert und das sehr diszipliniert gemacht. Aber auch, weil die komplette Mannschaft da sehr diszipliniert war. Das muss man dann bei den ganz heißen Spielen auch noch mal beobachten“, sagte Bierhoff, der den DFB nach dem Vorrunden-Aus bei der WM in Katar Ende 2022 hatte verlassen müssen. In verschiedenen Rollen war er zuvor von 2004 an für die Nationalmannschaft beim DFB verantwortlich.