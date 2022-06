Bierhoff nimmt DFB-Stürmer Sané in die Pflicht

Nationalspieler Leroy Sané steckt in einer Formkrise.

Budapest - DFB-Direktor Oliver Bierhoff hat Nationalspieler Leroy Sané nach dessen bislang enttäuschenden Tagen bei der DFB-Auswahl mit deutlichen Worten in die Pflicht genommen.

„Das ist für ihn vielleicht auch keine leichte Situation. Wir helfen ihm, aber er muss sich natürlich auch selber helfen“, sagte Bierhoff nach dem 1:1 der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Budapest gegen Ungarn. „Am Ende musst du dich da als Spieler auch rauskämpfen.“ Bundestrainer Hansi Flick hatte den 26 Jahre alten Bayern-Profi in der Puskas Arena nicht eingesetzt.

„Mit Leroy, da darf man seine Körpersprache auch nicht überinterpretieren. Das ist so seine Art und Weise“, sagte Bierhoff über den formschwachen Flügelspieler, der beim 1:1 in Italien enttäuscht hatte und beim 1:1 gegen England drei Tage später eingewechselt worden war. Flick sei „sehr kommunikativ, ist sehr aufbauend, versucht immer wieder auch, die Spieler für sich zu gewinnen. Aber irgendwann muss man auch sagen, das ist es jetzt, und da muss ein Spieler was draus machen“, äußerte Bierhoff.