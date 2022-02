Bisher 17 Millionen Ticketbestellungen für WM in Katar

Die FIFA hat für die WM 2022 in Katar bisher 17 Millionen Ticketbestellungen erhalten.

Berlin - In der ersten Verkaufsphase für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar sind 17 Millionen Ticketbestellungen eingegangen.

Die meisten Bestellungen kamen aus dem Land des Gastgebers, wie der Weltverband FIFA mitteilte. Am gefragtesten waren Karten für das Finale am 18. Dezember im Lusail-Stadion, für das allein 1,8 Millionen Bestellungen eingingen.



Am 8. März wird den Fans mitgeteilt, ob sie Tickets erhalten oder nicht. Je nach Verfügbarkeit wird das FIFA-Ticketzentrum über die nächste Periode der ersten Verkaufsphase informieren, hieß es weiter von der FIFA.