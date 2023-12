Augsburg - Borussia Dortmunds Berater Matthias Sammer litt im Augsburger Stadion mit. Der bleischwere Vize-Meister schleppt sich in der Fußball-Bundesliga nur noch dem erlösenden Jahresende entgegen. Das Sehnsuchtsziel Meisterschaft haben die Dortmunder bei einem zweistelligen Punkterückstand auf Spitzenreiter Bayer Leverkusen längst aus dem Blick verloren.

„Es wirkt alles sehr schwer, sehr gezwungen“, beschrieb Nationalspieler Julian Brandt nach dem ernüchternden 1:1 (1:1) am Samstag beim mittelmäßigen FC Augsburg die gequälte Seelenlage beim BVB. „Es ist harter Granit, auf den wir momentan beißen.“

Für den BVB läuft es nur in der Champions League

Leichtigkeit können sich die Dortmunder nur durch Erfolgserlebnisse verschaffen - diese holen sie nach nur einem Sieg aus den vergangenen sieben Bundesligaspielen aber nicht in der deutschen Eliteklasse. Nach dem Aus im DFB-Pokal läuft es für den Gruppensieger nur in der Champions League, in der am Montag das Achtelfinale ausgelost wird.

„Es ist kein Geheimnis, dass wir es in der Champions League ganz gut gemacht haben und es uns in der Bundesliga schwerfällt. Wir wollen keine Ausreden haben, sondern das Ganze annehmen“, sagte Trainer Edin Terzic drei Tage nach dem Power-Auftritt gegen Kylian Mbappés Paris Saint-Germain (1:1).

„Wir sind enttäuscht, sauer und frustriert“

Das Bundesligagesicht der Dortmunder ist trotz dicker Chancen in der Schlussphase fahl. „Wir sind enttäuscht, sauer und frustriert, weil wir zwei Punkte zu wenig geholt haben“, befand Sportdirektor Sebastian Kehl vor Journalisten nach dem blassen Remis in Augsburg. Das Minimalziel Champions League dürfe man „nicht aus den Augen verlieren.“

Das ist der kleinste gemeinsame Nenner, an dem auch Terzic gemessen wird. Wie frostig die Atmosphäre beim BVB jedoch ist, zeigen die wilden Gerüchte rund um den Verein. So brachte TV-Experte Jan Aage Fjörtoft rund um das leidenschaftliche Champions-League-Spiel der Dortmunder gegen Paris auf der Plattform X (vormals Twitter) Spekulationen in Umlauf, der wiederum bei Manchester United stark in der Kritik stehende Erik ten Hag könnte der neue Coach in Dortmund werden.

Läuft was mit dem Coach von ManUnited?

Klingt konstruiert? Die Geschichte soll dadurch plausibler werden, dass sich Sammer, der den faden Auftritt im Augsburger Stadion mitverfolgte, und ten Hag kennen. Der ehemalige Nationalspieler begann 2012 als Sportvorstand beim FC Bayern, der Niederländer kam ein Jahr später als Trainer zur zweiten Mannschaft der Münchner.

Wie solle er solche Spekulationen ausblenden, wenn er danach gefragt werde, wollte Terzic vor dem Anpfiff beim TV-Sender Sky wissen. „Das ist etwas, das ich nicht stoppen kann. Ich kann nicht beeinflussen, welche Fragen Sie stellen, aber ich kann beeinflussen, wie ich damit umgehe. Ich bin jemand, der gerne vorweggeht. Ich übernehme gerne Verantwortung und kämpfe auch gerne“, erklärte Terzic. Wichtig sei für ihn, was die Mannschaft und die Kollegen aus seinem Umfeld über ihn denken würden. „Und die geben mir ein gutes Gefühl“, versicherte Terzic.

Vergangenheitsbewältigung gegen Mainz 05

Ob das so bleibt, dürfte auch vom Jahresfinale abhängen. Die Dortmunder werden in ihrem Heimspiel am Dienstag (20.30 Uhr) gegen den FSV Mainz 05 mit ihrer am letzten Spieltag der vergangenen Saison verspielten Meisterschaft konfrontiert. Das Sechs-Punkte-Ziel für die letzten beiden Bundesligaspiele hat der BVB aber bereits jetzt verfehlt.

„Es hilft nicht zu jammern“, äußerte Terzic. „Es geht nur darum, vorwegzugehen und die Herausforderung anzunehmen. Wir werden uns der Herausforderung stellen und unsere Fans im letzten Heimspiel hoffentlich mit einem Sieg belohnen.“