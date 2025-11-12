Bei einem Leistungstest auf dem Ergometer kollabiert der Fußballprofi - und ist sogar kurzfristig ohnmächtig. In den Medien wird nun über ein vorzeitiges Karriereende spekuliert.

São Paulo - Der brasilianische Fußballprofi Oscar ist während eines Leistungstests bei seinem Verein FC São Paulo mit Herzproblemen kollabiert. Der 34-Jährige sei vor Ort von Ärzten versorgt und dann für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte sein Club mit. Medienberichten zufolge war er bei einer Übung auf dem Ergometer zusammengebrochen und verlor kurzzeitig das Bewusstsein.

Kurz darauf dankte Oscar seinen Fans für ihre Unterstützung. „Vielen Dank für die Nachrichten und Gebete“, schrieb der Mittelfeldspieler auf der Plattform Instagram. „Alles wird gut, so Gott will.“ Oscar war zuletzt immer wieder verletzt. Beim FC São Paulo steht er noch bis Ende 2027 unter Vertrag. In brasilianischen Medien wird nun darüber spekuliert, dass er seine Karriere vorzeitig beenden könnte.

Nach seinem Profidebüt bei seinem Heimatverein FC São Paulo spielte Oscar von 2012 bis 2016 in der Premier League beim FC Chelsea, bevor er nach China zum Shanghai Port FC wechselte. Für die brasilianische Nationalmannschaft bestritt er 48 Spiele und erzielte bei der 1:7-Niederlage gegen Deutschland bei der Fußballweltmeisterschaft 2014 das einzige Tor für die Seleção.