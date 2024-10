Santiago de Chile - Rekordweltmeister Brasilien hat in der WM-Qualifikation gegen Chile einen Rückstand aufgeholt und gewonnen. Die „Seleção“ sicherte sich im Estadio Nacional de Chile durch den 2:1-Sieg (1:1) drei wichtige Punkte und springt in der Tabelle wieder nach oben. Chile hingegen kommt nicht aus der Krise heraus.

Dabei hatte „La Roja“ den besseren Start erwischt. Bereits nach etwas mehr als einer Minute köpfte Eduardo Vargas nach langem Ball von Loyola ein. Brasilien hingegen tat sich ohne seinen verletzten Stammtorwart Alisson Becker und den ebenfalls verletzten Starstürmer Vinicius Júnior lange schwer. Erst kurz vor dem Ende der ersten Hälfte glich die „Seleção“ nach einem Kopfball von Igor Jesus aus. Der 23-Jährige ersetzte Vinicius und gab sein Debüt in der Nationalmannschaft.

Den entscheidenden Treffer markierte Luiz Henrique kurz vor Schluss (89. Minute). Rodrygo von Real Madrid analysierte nach Spielende: „Wir haben sehr früh ein Tor kassiert, wodurch unsere Planung etwas aus dem Gleichgewicht geriet, aber es war ein Moment, in dem wir stark geblieben sind und wir haben nur an das Comeback gedacht.“

In den letzten fünf Qualifikationsspielen hatte die „Seleção“ viermal verloren, zuletzt gegen Paraguay. Durch den Sieg am neunten Spieltag springt Brasilien in der Qualifikation zur Fußballweltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko auf den vierten Rang. Die ersten sechs von zehn Mannschaften qualifizieren sich direkt für die Endrunde, der Siebtplatzierte muss in die Relegation. Chile hingegen bleibt weiter in der unteren Tabellenhälfte stecken und rangiert auf dem neunten Platz. Bereits am Dienstag trifft die „Seleção“ auf Peru, Chile spielt gegen Kolumbien.