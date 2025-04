Real Madrid bleibt in der spanischen Primera División am FC Barcelona dran. Allerdings droht eine mehrwöchige Sperre für Mbappé. Der Superstar leistete sich ein übles Foul beim 1:0 gegen Alavés.

Brutaler Mbappé-Tritt: Real siegt in Unterzahl

Trotz Rot für Mbappé siegte Real 1:0 in der spanischen Liga.

Vitoria-Gasteiz - Ein brutaler Tritt von Superstar Kylian Mbappé hat den 1:0 (1:0)-Sieg von Real Madrid bei Deportivo Alavés überschattet. Fünf Minuten, nachdem Eduardo Camavinga die Königlichen in der 33. Minute in Führung geschossen hatte, leistete sich Mbappé einen heftigen Aussetzer. Im Mittelfeld kam der Franzose gegen seinen Gegenspieler Antonio klar zu spät und trat ihm mit voller Wucht und offener Sohle von der Seite gegen das Wadenbein.

Der Schiedsrichter gab zunächst nur Gelb, wurde aber zum Anschauen der Videobilder geschickt und zückte dann die Rote Karte. Real droht nun im Endspurt um die Meisterschaft nun eine mehrwöchige Sperre für den Angreifer. Das Team von Trainer Carlo Ancelotti hat damit weiterhin bei sieben noch ausstehenden Spielen vier Zähler Rückstand auf den FC Barcelona an der Tabellenspitze der Primera División.

Die Gastgeber aus dem Baskenland machten wenig aus der Überzahl. Auch weil sie sich ebenfalls selbst schwächten: Manu Sanchéz traf Real-Stürmer Vinicius Junior unglücklich an der Wade und sah ebenfalls die Rote Karte (68.).

Für Real geht es bereits am Mittwoch weiter. Dann will der Titelverteidiger in der Champions League im Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Arsenal daheim die 0:3-Niederlage aus der ersten Partie noch aufholen.