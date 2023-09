Der DFB will Bundestrainer Hansi Flick nach Informationen der „Bild“ noch am Sonntag von seinem Amt entbinden.

Beim Länderspiel gegen Vize-Weltmeister Frankreich am Dienstag in Dortmund werde als Interimslösung Sportdirektor Rudi Völler auf der Bank sitzen, hieß es in dem Bericht. Favorit für die Nachfolge von Flick beim Deutschen Fußball-Bund sei der frühere Bayern-Trainer Julian Nagelsmann.

Nach dem 1:4 gegen Japan am Samstag in Wolfsburg hatte Völler ein klares Bekenntnis zu Flick vermieden. „Wir sollten alle ein bisschen in uns gehen und überlegen, wie es weitergeht. Mal gucken“, hatte Völler gesagt. Ein öffentliches Training am Sonntag in Wolfsburg hatte Flick noch geleitet.