Dortmund - Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic hat den Kampfgeist seines verletzten Außenverteidigers Julian Ryerson gelobt und über die Rückkehr des 26-Jährigen gesprochen. „Es fällt uns schwer, eine genaue Anzahl an Tagen und Wochen vorzugeben. Aber wir wissen, dass Julian so ein großes Kämpferherz hat: Egal, was sein Arzt sagt, er wird ein bisschen früher zurückkommen. Und dabei drücken wir ihm die Daumen“, sagte Terzic mit einem Lächeln.

Ryerson hatte sich beim Aus im DFB-Pokal beim VfB Stuttgart am 6. Dezember eine Knieverletzung zugezogen. Der Norweger war zuletzt zu seiner Familie und zu Freunden in die Heimat gereist. Laut Terzic wird er Anfang kommender Woche in Dortmund zurückerwartet und soll dann seine Reha absolvieren.