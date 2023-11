Frankfurt/Main - Mats Hummels Rückenprobleme haben zumindest ersten Angaben von Borussia Dortmund zufolge keine größeren Auswirkungen auf die Nominierung des Innenverteidigers für die Fußball-Nationalmannschaft.

Der 34-Jährige, der beim 1:2 beim VfB Stuttgart frühzeitig angeschlagen ausgewechselt worden war, steht auf der Liste der 15 BVB-Profis „auf Reisen“, die Dortmund am Sonntag veröffentlichte. Die DFB-Auswahl spielt am Samstag in Berlin gegen die Türkei und drei Tage später in Wien gegen Österreich.

„Der untere Rücken hat zugemacht“, hatte Dortmunds Trainer Edin Terzic nach der Niederlage über seinen Routinier gesagt. Sein erster Eindruck sei, dass es „nicht allzu langwierig sein wird“. Eine genaue Diagnose lag aber noch nicht vor. Hummels war bereits in der 28. Minute ausgewechselt worden.

Der 77-malige Nationalspieler war im Oktober im ersten Spiel von Bundestrainer Julian Nagelsmann gegen die USA (3:1) in der Innenverteidigung neben Antonio Rüdiger gesetzt. In der zweiten Partie gegen Mexiko (2:2) war er geschont worden, weil der BVB wenig später schon wieder in der Bundesliga gefordert war.