BVB ohne Reus und Hummels nach Sevilla

Dortmund - Borussia Dortmund muss auch in der Champions League beim FC Sevilla am Mittwoch ohne Kapitän Marco Reus, Abwehrspieler Mats Hummels, Marius Wolf und Giovanni Reyna auskommen.

Das Quartett fehlte am Dienstagmorgen beim Check-in des Fußball-Bundesligisten vor dem Abflug nach Andalusien. Dafür flog Torhüter Gregor Kobel mit. Ob der Schweizer indes auch spielen kann, ist ungewiss.

Reus hatte sich Mitte September beim 1:0 im Derby gegen den FC Schalke 04 am Fuß verletzt. Trainer Edin Terzic hatte in der vergangenen Woche ein Comeback des Angreifers in dieser Woche in Aussicht gestellt. Ob Reus im Prestigeduell am kommenden Samstag gegen den FC Bayern München wieder mitwirken kann, soll sich kurzfristig entscheiden.

Hummels und Wolf klagten seit dem Wochenende über Erkältungssymptome, Reyna hatte sich bei der US-Nationalmannschaft verletzt. Kobel litt zuletzt an einem Muskelfaserriss und Rückenproblemen.