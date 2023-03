Dortmunds Sebastien Haller will im Derby gegen Schalke von Anfang an spielen.

Berlin - BVB-Stürmer Sebastien Haller will in seinem ersten Revierderby gegen den FC Schalke 04 unbedingt von Beginn an spielen.

Wenn ihn Trainer Edin Terzic am Samstag (18.30 Uhr/Sky) nicht starten lassen würde, würde „ich das nicht akzeptieren. Das geht nicht. Weil ich jetzt zeige, dass ich in der Lage bin, Spiele zu spielen“, sagte der 28-Jährige von Borussia Dortmund im TV-Sender Sky. Terzic hatte zuvor gesagt, dass man nach der Hodenkrebserkrankung Geduld mit Haller haben und ihn wieder langsam ranführen müsse.

Terzic habe ihm im Januar ein paar Pausen gegeben, das sei in Ordnung gewesen. „Aber nicht im Derby. Das ist ein Spiel, das man spielen will, in dem man treffen will, gewinnen will“, sagte der Ivorer. Nach seinem ersten Liga-Treffer für den BVB Anfang Februar gegen Freiburg wartet Haller seit vier Spielen in der Fußball-Bundesliga auf ein Tor.

BVB klarer Favorit gegen Schalke

Haller geht es nach seiner überstandenen Hodenkrebserkrankung „immer besser. Es fühlt sich großartig an, sich jeden Tag besser zu fühlen. Aber natürlich ist es noch ein weiter Weg, um mein volles Potenzial zu erreichen“, sagte er.

Die Dortmunder gehen als Zweiter als klarer Favorit ins Duell mit dem Vorletzten aus Gelsenkirchen. „Wenn man sich die Tabelle ansieht, ist Dortmund der klare Favorit. Aber wir wissen, dass es bei Derbys nie um die Tabelle geht“, warnte Haller und ergänzte: „Es geht nur um dieses Spiel und diese Rivalität. Du kannst Erster und Letzter sein, aber dieses Spiel wird ganz anders sein. Es geht nicht um die Tabelle, es geht um den Willen und wer mehr das Spiel gewinnen möchte.“