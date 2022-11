BVB-Profi Meunier fühlt sich endgültig wieder fit

Abu Samra - Thomas Meunier vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund fühlt sich nach seinem Jochbeinbruch rechtzeitig zum WM-Start wieder fit für die Startelf Belgiens.

„Das ist kein Problem mehr“, sagte der 31 Jahre alte Defensivspieler vor dem ersten WM-Spiel Belgiens in Katar am Mittwoch gegen Kanada (20.00 Uhr/ARD und MagentaSport). „Die Entwicklung ist positiv“, ergänzte Meunier, der am Freitag beim 1:2 gegen Ägypten im letzten WM-Tests Belgiens erstmals seit Mitte Oktober wieder zu einem Kurzeinsatz gekommen war.

Meunier hatte sich vor fünf Wochen das Jochbein gebrochen und anschließend sieben Pflichtspiele des BVB verpasst. Gegen Kanada und im zweiten Gruppenspiel am Sonntag gegen Marokko will Meunier nun aber wieder mit Maske spielen. „Mit der Maske habe ich mich schon gut gefühlt. Sie erlaubt mir, mich voll auf die Zweikämpfe im Training einzulassen.“