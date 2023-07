Dortmund - Mit einem Rumpfteam ist Borussia Dortmund in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet.

In Abwesenheit von rund einem Dutzend Profis, die im Juni noch für ihre Nationalmannschaften gespielt hatten und deshalb erst am 15. Juli aus dem Urlaub zurückkehren, wurden beim Fußball-Bundesligisten erste medizinische Leistungstests durchgeführt.

Neuzugang Nmecha im Fokus

Im Mittelpunkt des medialen Interesses stand Felix Nmecha, dessen Verpflichtung in Fankreisen für Diskussionen sorgte. Anhänger hatten zwei vom ehemaligen Wolfsburger geteilte und schnell wieder gelöschte Posts in sozialen Medien als homophob und queerfeindlich kritisiert. Nmecha selbst bat die Fans im Zuge der Bekanntgabe seines Wechsels um die Chance, „mich kennenzulernen“ und zu sehen, „dass ich hoffentlich ein toller Mensch bin“. Bei der Kritik an seinen Posts seien einige Dinge aus dem Zusammenhang gerissen worden.

Dortmunds zweiter Neuzugang Ramy Bensebaini war noch nicht dabei. Der aus Mönchengladbach zum BVB gewechselte Außenverteidiger gehört nach seinem Einsatz für die algerische Nationalmannschaft zur Gruppe der Nachzügler.

Ein erstes Testspiel des Bundesliga-Zweiten, der am letzten Spieltag der vergangenen Saison mit einem 2:2 gegen den FSV Mainz 05 die Meisterschaft verspielt hatte, steigt am kommenden Mittwoch beim Oberligisten Westfalia Rhynern. Vor der Abreise in die USA sind weitere Partien bei Rot-Weiß Oberhausen (19. Juli) und Rot-Weiß Erfurt (22. Juli) vorgesehen. Während der Amerika-Reise trifft das Team von Trainer Edin Terzic auf San Diego Loyal (28. Juli) sowie die beiden englischen Clubs Manchester United (31. Juli/Las Vegas) und FC Chelsea (3. August/Chicago). Die Generalprobe steht am 6. August daheim gegen Ajax Amsterdam an.