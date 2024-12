Erhält Deutschland nur ein Jahr nach der Heim-EM den Zuschlag für die Austragung der Nations-League-Finalrunde? Am Montag fällt eine Vorentscheidung. Voraussetzung ist aber ein Erfolg gegen Italien.

Harold Cunningham/UEFA via Getty Images/dpa

Findet das Finalturnier der Nations League in Deutschland statt?

Nyon - Die Europäische Fußball-Union entscheidet am Montag, ob Deutschland als Gastgeber für die Nations-League-Finalrunde 2025 infrage kommt. Die UEFA wird demnach auf ihrer Exekutivsitzung aus den vier Viertelfinals eine Paarung auswählen, deren Sieger den Gastgeber des Final Four stellen wird. Deutschland trifft im Viertelfinale am 20. und 23. März auf Italien.

Die Endrunde der Nations League findet vom 4. bis 8. Juni statt. Sollte der DFB den Zuschlag bei Erreichen des Halbfinals erhalten, gelten München und Stuttgart als aussichtsreiche Kandidaten auf die Austragung der Spiele. Deutschland hat bei den bisherigen drei Auflagen des Wettbewerbs noch nie das Finalturnier erreicht.