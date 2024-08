Mehr als 40 Spieler unter Vertrag, Transfers von über 200 Mio. Euro - der FC Chelsea hat auch in diesem Sommer wieder investiert. Statt Königsklasse gibt es aber nur Fußball in der Conference League.

London - Der Luxus-Kader des FC Chelsea ist immerhin auf dem besten Weg in Richtung Conference League. Die Blues gewannen das Playoff-Hinspiel gegen Servette Genf 2:0 (0:0) und dürften sich damit wenigstens für die Gruppenphase des kleinsten Europacup-Wettbewerbs qualifizieren. Der frühere Leipziger Christopher Nkunku per Elfmeter (50.) und Noni Madueke (76.) erzielten die Tore. Das Rückspiel in Genf erfolgt am 29. August.

Bei Chelsea stehen derzeit mehr als 40 Spieler unter Vertrag, auch in diesem Sommer wurde wieder für über 200 Millionen Euro eingekauft. Viele Stars wie Romelu Lukaku oder Raheem Sterling sind derzeit außen vor. Der Club, der unter Thomas Tuchel 2021 noch die Champions League gewann, hatte es in der vergangenen Saison als Sechster gerade noch in den internationalen Wettbewerb geschafft. Am Wochenende gab es zum Premier-League-Auftakt ein 0:2 gegen Meister Manchester City.