London - Der FC Chelsea hat drei Tage vor dem Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Borussia Dortmund einen kleinen Schritt aus der Krise gemacht. Die Blues setzten sich in der englischen Premier League mit 1:0 (0:0) gegen das abstiegsgefährdete Leeds United durch.

Tabellenführer FC Arsenal feierte nach einem der schnellsten Gegentore der Liga-Geschichte und einem Zwei-Tore-Rückstand noch einen Last-Minute-Sieg gegen den AFC Bournemouth.

Der Franzose Wesley Fofana (53. Minute) traf an der Londoner Stamford Bridge für Chelsea, das zuvor in sechs Pflichtspielen in Serie sieglos geblieben war und in der Liga zweimal hintereinander verloren hatte. In der Tabelle veränderte sich für Chelsea jedoch nichts. Das Team von Trainer Graham Potter belegt weiter den zehnten Platz.

Arsenal erkämpfte unterdessen ein 3:2 (0:1) gegen Abstiegskandidat AFC Bournemouth. Reiss Nelson erzielte im Emirates-Stadion in der siebten Minute der Nachspielzeit das Tor zum umjubelten Sieg für den Spitzenreiter. Zuvor hatten Thomas Partey (62.) und Ben White (70.) für die Gunners getroffen.

Manchester City bezwingt Newcastle

Arsenals Vorsprung auf den Tabellenzweiten Manchester City beträgt weiter fünf Punkte. Der Titelverteidiger hatte zuvor mit 2:0 (1:0) gegen Newcastle United gewonnen und den Druck auf Arsenal erhöht. Nach zuletzt fünf Auswärtsspielen nacheinander gingen die Gastgeber mit dem deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan im Etihad-Stadium nach einer Viertelstunde durch Phil Foden in Führung. Den zweiten Treffer erzielt Bernardo Silva (67.).

Für Bournemouth hatte Philip Billing schon nach 9,11 Sekunden die Führung erzielt. Es war das zweitschnellste Tor der Premier-League-Geschichte - Shane Long hatte 2019 nach nur 7,69 Sekunden für den FC Southampton gegen den FC Watford getroffen hatte. Marcos Senesi (57.) erhöhte danach sogar für die Gäste. Doch Arsenals Angriffsdruck war letztlich zu hoch für den Tabellenvorletzten Bournemouth.