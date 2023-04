Manchester - Stürmerstar Erling Haaland von Manchester City ist wieder fit und kehrt in den Kader des englischen Fußball-Meisters zurück.

Damit ist auch klar, dass der 22 Jahre alte Norweger für das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Bayern München am kommenden Dienstag bereit ist. „Er hat die letzten zwei Tage trainiert, richtig gut. Er wird bereit sein“, sagte City-Coach Pep Guardiola mit Blick auf das Auswärtsduell in der Premier League beim FC Southampton am Samstag.

Haaland hatte im März der norwegischen Nationalmannschaft zum Start in die EM-Qualifikation wegen einer Adduktorenverletzung gefehlt. Auch das 4:1 im packenden Topspiel gegen den FC Liverpool konnte Haaland zuletzt nur auf der Tribüne verfolgen. Am Mittwoch war der Ausnahmestürmer ins Mannschaftstraining der Cityzens zurückgekehrt.