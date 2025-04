Die Zukunft von Florian Wirtz in Leverkusen ist offen.

Leverkusen - Mit betretener Miene applaudierte Florian Wirtz nach seinem Comeback den Fans. Trotz der Rückkehr des Ausnahmetalents nach fünfwöchiger Verletzungspause kam Bayer Leverkusen nur zu einem torlosen Remis gegen den 1. FC Union Berlin - die Titelverteidigung in der Fußball-Bundesliga wird immer unwahrscheinlicher.

Das Thema des Tages war ohnehin nicht das sportliche Geschehen, sondern mal wieder die Zukunft von Wirtz. Wie lange trägt der 21-Jährige noch das Trikot der Werkself? Das Interesse des FC Bayern ist kein Geheimnis, wenngleich laut Bayer-Geschäftsführer Fernando Carro bisher keine Anfrage vorliegt. Es gebe eine „sehr hohe Wahrscheinlichkeit“, dass Wirtz auch nach der laufenden Spielzeit bei Bayer bleibe, sagte Carro bei Sky.

Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte jüngst erklärt, dass der Rekordmeister unter einem schrumpfenden Festgeldkonto leide und angeblich nicht ausreichend Geld für eine Wirtz-Verpflichtung habe. „Für seinen Transfer bräuchten wir ein Sondervermögen, wie die Bundesregierung. Daher ist das im Moment kein Thema“, sagte Hoeneß der „Welt am Sonntag“. Doch Vorstandschef Jan-Christian Dreesen widersprach umgehend: „Es ist genug drauf. Und für wen es auch immer reichen mag.“

Will Wirtz überhaupt nach München?

Zu den Spekulationen über ein Werben um Ausnahmespieler Wirtz hielt sich der Club-Boss indes bedeckt. „Träume darf man immer haben“, sagte der 57-Jährige. Der FC Bayern sei ein Verein, der immer die besten Spieler in Deutschland bei sich haben wolle. „Aber der Respekt, und das ist halt auch die Wahrheit, gebührt, dass Florian jetzt ein Spieler von Leverkusen ist. Und insofern sind das Spekulationen und die werde ich nicht weiter kommentieren“, betonte Dreesen.

Aber will Wirtz überhaupt zu den Bayern? Carro deutete vielsagend an: „Es kann auch sein, dass ein Verein kommt, wo der Flo gar nicht hin will.“ Doch Leverkusens 0:0 gegen Union und allen voran die Aussicht auf eine titellose Saison sind wohl keine Argumente, um Wirtz am Rhein zu halten. Zwar ließ auch Spitzenreiter München gegen Dortmund Punkte liegen, doch der Rückstand Leverkusens beträgt weiter sechs Zähler – bei nur noch fünf ausstehenden Spieltagen.

Königsklasse sicher, Zukunft ungewiss

„Es ist noch nicht vorbei, wir müssen weitergehen. Es gibt noch fünf Spiele“, sagte Alonso, der bisher auch ein klares Signal zu seiner Zukunft bei Bayer vermissen ließ. Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes betonte: „So lange das möglich ist, werden wir nicht aufgeben.“ Keeper Lukas Hradecky klang da schon etwas pessimistischer: „Rechnerisch ist da noch ein kleines bisschen möglich, aber die Wahrscheinlichkeit ist heute gesunken.“

Auf seinen Social-Media-Kanälen feierte Bayer nach dem enttäuschenden Remis die Qualifikation für die Champions League. Während die Meisterschaft in weite Ferne rückt, rückt Wirtz' Zukunft in den Fokus. Rolfes geht zwar ebenfalls von einem Wirtz-Verbleib aus, stellte aber klar: „Wir sind nicht nur von Florian abhängig, dass wir gut spielen. Wir haben so viele gute Spieler, aber wir haben schon auch viele dabei, die es besser können.“

Noch hat Leverkusen fünf Spieltage Zeit, eine bessere Leistung zu zeigen – und vielleicht auch Wirtz samt dessen Eltern, die ihm beratend zur Seite stehen und beim Comeback wie so oft im Stadion auf der Tribüne saßen, von einem Verbleib zu überzeugen. Zunächst jedoch bleibt ein Abend mit gemischten Gefühlen: die Rückkehr eines Hoffnungsträgers, ein Spiel ohne Tore – und viele offene Fragen, wie es im Sommer weitergeht.