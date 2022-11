Dämpfer für Guardiola: Man City verliert 1:2 gegen Brentford

Manchester - Der englische Fußballmeister Manchester City hat in der Premier League nach drei Siegen in Serie eine überraschende Niederlage kassiert.

Gegen den starken FC Brentford aus London verlor das Team um den früheren Dortmunder Stürmerstar Erling Haaland im eigenen Stadion dank zwei Toren von Ivan Toney mit 1:2 (1:1).

Toney erzielte in der achten Minute der Nachspielzeit das Siegtor für Brentford mit dem deutschen Vitaly Janelt in der Startelf, nachdem er die Gäste zunächst in der 16. Minute in Führung geschossen hatte. Den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Cityzens von Starcoach Pep Guardiola erzielte England-Profi Phil Foden (45.+1), der am Freitag von Nationaltrainer Gareth Southgate ins WM-Aufgebot berufen wurde.

Weil Citys Abwehrspieler Aymeric Laporte bei einem Zusammenstoß in der zweiten Halbzeit eine stark blutende Platzwunde am Kopf erlitt, musste die Partie im Etihad-Stadion lange unterbrochen werden. Der Spanier konnte mit einem Verband weiterspielen. Zehn Minuten wurden nachgespielt.

Man City, im Achtelfinale der Champions League Gegner von RB Leipzig, blieb nach der Heimniederlage auf dem zweiten Platz der Premier-League-Tabelle. Spitzenreiter Arsenal hat am Samstagabend die Gelegenheit, mit einem Sieg in Wolverhampton den Vorsprung auf fünf Punkte zu vergrößern.