Frankfurt/Main - Mit drei Rückkehrern nimmt die deutsche U21-Nationalmannschaft ihre beiden kommenden Spiele in der EM-Qualifikation in Angriff.

Trainer Antonio Di Salvo nominierte Marton Dardai (Hertha BSC), Eric Martel und Jan Thielmann (beide 1. FC Köln), die zuletzt verletzungsbedingt gefehlt hatten, in den Kader für die Spiele am 17. November in Paderborn gegen Estland und vier Tage später in Essen gegen Polen.

„Wichtige Rolle“ für Rückkehrer

„Ich freue mich, dass Marton, Eric und Jan wieder dabei sind“, sagte Di Salvo: „Sie werden in dieser richtungsweisenden Länderspielperiode eine wichtige Rolle für uns spielen - sowohl auf als auch neben dem Platz.“ Insgesamt nominierte er 23 Spieler für die ersten beiden Heimspiele in der laufenden Qualifikationsrunde.

Das deutsche Team belegt aktuell mit zwei Siegen aus zwei Spielen Platz zwei in der Gruppe D. Polen liegt mit einem mehr absolvierten Spiel drei Punkte vorn, „gegen diese hochklassige Mannschaft erwartet uns also ein echtes Topspiel um den ersten Tabellenplatz“, prophezeite Di Salvo, der aber auch die Spieler aus Estland nicht unterschätzen will: „Wir werden gegen sie eine hoch konzentrierte Leistung benötigen.“

Die neun Gruppensieger und die drei besten Gruppenzweiten qualifizieren sich direkt für die Endrunde 2025 in der Slowakei. Die sechs verbleibenden Gruppenzweiten bestreiten Playoffs um die letzten drei Endrunden-Tickets.