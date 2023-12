Soll in Kaiserslautern mehr Spielpraxis sammeln: Darmstadts Filip Stojilkovic.

Darmstadt - Fußball-Bundesligist Darmstadt 98 hat Stürmer Filip Stojilkovic bis zum Saisonende an den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern verliehen. Dies teilten beide Vereine mit.

Der 23 Jahre alte Schweizer erlernte das Fußballspielen unter anderem in den Nachwuchsakademien des FC Zürich und der TSG 1899 Hoffenheim und kam in der Winterpause der vergangenen Saison zu den Hessen, für die er bislang 23 Pflichtspiele bestritt. In Kaiserslautern soll Stojilkovic mehr Spielpraxis sammeln.