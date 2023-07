Darmstadt - Aufsteiger SV Darmstadt 98 hat Stürmer Fraser Hornby für die neue Saison der Fußball-Bundesliga verpflichtet. Der 23-Jährige wechselt vom französischen Erstligisten Stade Reims zu den Hessen und erhält einen Vertrag bis Juni 2027, teilte der Club mit.

Zuletzt war der gebürtige Engländer zum KV Ostende in die höchste belgische Liga ausgeliehen gewesen. „Unsere Scouting-Abteilung hat viel Zeit und Energie aufgebracht, um mit Fraser den Stürmer ausfindig zu machen, der genau in unser gesuchtes Profil passt“, sagte Trainer Torsten Lieberknecht zur Verpflichtung. „In den persönlichen Gesprächen habe ich direkt Vertrauen zu ihm gewonnen und ein super Gefühl entwickelt, dass er sportlich wie menschlich in unser Team passt.“