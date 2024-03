Es geht hin und her. Die Zuschauer im Borussia-Park sehen einen spannenden Schlagabtausch zweier Rivalen. Das Ergebnis hilft allerdings keinem der beiden Clubs wirklich weiter.

Derby-Spektakel in Gladbach: 3:3 zwischen Borussia und Köln

Mönchengladbach - Borussia Mönchengladbach und der 1. FC Köln haben sich im packenden rheinischen Derby einen spektakulären Fußball-Schlagabtausch geliefert. Das 3:3 (1:1) im Borussia-Park bot alles, was ein mitreißendes Bundesliga-Spiel ausmacht.

Köln ging durch Faride Alidou zweimal in Führung (7. Minute/64.). Gladbach drehte die Partie zwischenzeitlich, am Ende rettete Damion Downs dem FC mit seinem Tor in der 79. Minute doch noch einen Punkt. Für die Borussia hatten Franck Honorat (32.) und Robin Hack (71./73.) vor 54.042 Zuschauern getroffen.

Tabellarisch und emotional ist das Ergebnis allerdings für beide Mannschaften zu wenig. Köln blieb zum fünften Mal in Serie sieglos und hat sieben Punkte Rückstand auf den rettenden 15. Tabellenplatz. Die Gastgeber verpassten nach der 1:3-Niederlage im Hinspiel und drei Tage vor dem Viertelfinale im DFB-Pokal beim 1. FC Saarbrücken am Dienstag (20.30 Uhr/ZDF und Sky) die angestrebte Revanche.

Schlagzeilen schon vor dem Anpfiff

Schon lange bevor der Ball rollte, hatte das Spiel für Schlagzeilen gesorgt. Am Freitagabend waren Gladbacher und Kölner Fans am Borussia-Park aufeinandergetroffen und hatten einen großen Polizeieinsatz ausgelöst. Laut Polizei wurden zwei Beamte und eine Beamtin verletzt, mehr als 200 Personen wurden festgenommen. Eine eigentlich geplante Choreografie der Gladbach-Anhänger fand nicht statt. Auf den Rängen war die Stimmung von Beginn an aufgeheizt, auf dem Rasen war sofort Tempo drin.

Es dauerte nur sieben Minuten, da setzte sich Alidou halbrechts durch, schoss fast von der Grundlinie und von Gladbachs Torwart Moritz Nicolas sprang der Ball ins Tor. Die Gastgeber reagierten sofort. Einen Versuch von Florian Neuhaus lenkte Köln-Keeper Marvin Schwäbe an den Pfosten, den Abpraller traf Nathan Ngoumou nicht richtig.

Spannender Schlagabtausch in der zweiten Halbzeit

Nach schwungvoller Anfangsphase bekamen die Kölner die Partie besser in den Griff. Zwar hatte die Borussia häufig den Ball, rund um den Strafraum ließ der FC jedoch erst einmal nichts zu. Bei Kontern waren die Gäste die gefährlichere Mannschaft. Sargis Adamyan verpasste nach einer Hereingabe von der linken Seite nur knapp das 0:2.

Ein Fehler der Kölner im Aufbauspiel half den Borussen dann. Neuhaus schaltete schnell, schickte Honorat und der Franzose traf zum 1:1. Gladbach wurde stärker. Nach einer sehenswerten Kombination mit Jordan Siebatcheu scheiterte Neuhaus erneut am Pfosten (53.). Die Partie wurde nun wild. Zunächst köpfte Alidou den FC erneut in Führung, dann drehte der eingewechselte Hack das Spiel für Gladbach. Den Schlusspunkt setzte jedoch der FC: Downs glich zum 3:3 für die Gäste aus.